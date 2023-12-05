Спрос на инженеров-механиков вырос в Калининградской области

Новое исследование показало, что в Калининградской области спрос на инженеров-механиков в 2023 году вырос на 75% по сравнению с аналогичным периодом 2022-го.

Об этом сообщает «Янтарный край» со ссылкой на опрос компании HeadHunter.

Отмечается, что в настоящее время в регионе открыто 170 подобных вакансий.

Также стало известно, что в Северо-Западном федеральном округе спрос на данных специалистов вырос на 43%.

В целом по стране работодатели размещают 7800 вакансий для инженеров-механиков в ИТ-сфере, лесной промышленности, перевозках и сельском хозяйстве.

Ранее сообщалось, что в Ульяновской области спрос на инженеров-механиков с начала года увеличился на 132%.