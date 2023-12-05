Спрос на инженеров-механиков вырос в Калининградской области
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Об этом сообщает «Янтарный край» со ссылкой на опрос компании HeadHunter.
Отмечается, что в настоящее время в регионе открыто 170 подобных вакансий.
Также стало известно, что в Северо-Западном федеральном округе спрос на данных специалистов вырос на 43%.
В целом по стране работодатели размещают 7800 вакансий для инженеров-механиков в ИТ-сфере, лесной промышленности, перевозках и сельском хозяйстве.
Ранее сообщалось, что в Ульяновской области спрос на инженеров-механиков с начала года увеличился на 132%.