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Спрос на инженеров-механиков вырос в Калининградской области

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Новое исследование показало, что в Калининградской области спрос на инженеров-механиков в 2023 году вырос на 75% по сравнению с аналогичным периодом 2022-го.
Спрос на инженеров-механиков вырос в Калининградской области
  • Gettyimages.ru
  • © gilaxia

Об этом сообщает «Янтарный край» со ссылкой на опрос компании HeadHunter.

Отмечается, что в настоящее время в регионе открыто 170 подобных вакансий.

Также стало известно, что в Северо-Западном федеральном округе спрос на данных специалистов вырос на 43%.

В целом по стране работодатели размещают 7800 вакансий для инженеров-механиков в ИТ-сфере, лесной промышленности, перевозках и сельском хозяйстве.

Ранее сообщалось, что в Ульяновской области спрос на инженеров-механиков с начала года увеличился на 132%.

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