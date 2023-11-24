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Спрос на инженеров-механиков вырос на 132% в Ульяновской области

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В Ульяновской области спрос на инженеров-механиков с начала года увеличился на 132%.

Всего в Поволжском регионе рост числа вакансий для таких специалистов составил 83%, пишет mosaica.ru со ссылкой на данные сервиса по поиску работы HeadHunter.

В России в текущем году спрос на услуги инженеров-механиков вырос на 46%, всего было размещено более 7,8 тыс. вакансий от работодателей.

Зарплаты таких специалистов в среднем по стране увеличились на 10 тыс. рублей.

В Ульяновской области диапазон зарплат для инженеров-механиков в этом году составляет от 50 тыс. до 103 294 рублей.

Ранее «Радио 1» со ссылкой на исследование сервиса «Авито Работа» сообщало, что 67% россиян составляют своё резюме самостоятельно, ещё 13% советуются с семьёй и близкими, 8% — с друзьями.

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