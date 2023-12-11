В больницы Удмуртии пришли на работу более 700 специалистов
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Об этом сообщает ИА «Удмуртия» со ссылкой на пресс-службу Минздрава региона.
Как отметил и. о. министра здравоохранения республики Сергей Багин, 353 врача и 364 средних медработника привлекли из частных клиник, из других регионов и после окончания учебного заведения.
Также в регионе продолжается реализация программ «Земский доктор» и «Земский фельдшер».
В 2023 году в сельские медучреждения пришли на работу 47 врачей и 33 специалиста со средним медицинским образованием.
Ранее первый зампредседателя правительства Московской области Светлана Стригункова рассказала о реализации программы «Земский доктор» в регионе.