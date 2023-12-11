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В Удмуртии 364 тысячи жителей прошли диспансеризацию и медосмотры с начала года

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Более 300 тыс. жителей Удмуртии прошли диспансеризацию в течение 11 месяцев 2023 года. Наряду с этим в республике провели более 60 тыс. профилактических медицинских осмотров.
В Удмуртии 364 тысячи жителей прошли диспансеризацию и медосмотры с начала года
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает интернет-издание «Сусанин» со ссылкой на пресс-службу Минздрава республики.

За этот период второй этап диспансеризации прошли почти 100 тыс. человек. В ходе обследований было выявлено более 36 тыс. заболеваний, из них более 14 тыс. — хронических.

По данным республиканского Минздрава, 56,2% из  проверивших своё здоровье — люди трудоспособного возраста. Доля женщин составила 63,5%.

Общее число жителей республики, прошедших диспансеризацию и медицинские профилактические осмотры, составило 364 418 человек.

Ранее первый зампред правительства Московской области Светлана Стригункова заявила, что в регионе в 2023 году диспансеризацию и профилактические медицинские осмотры прошли более 2,5 млн человек.

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