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Врач Чижикова рассказала о профилактике гастрита

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Врач-гастроэнтеролог, врач-диетолог, врач-эндоскопист «СМ-Клиники» Анастасия Чижикова рассказала о причинах возникновения гастрита и его профилактике.
Врач Чижикова рассказала о профилактике гастрита
  • Gettyimages.ru

«Важно помнить, что регулярное и сбалансированное питание, отказ от вредных привычек и правильное использование лекарств могут помочь предотвратить или уменьшить риск развития гастрита», — заявила эксперт в беседе с «Газетой.Ru»

По мнению специалиста, к заболеванию могут привести употребление пищи без жевания, злоупотребление приправами, специями, маринадами и копчёностями.

Кроме того, возникновению гастрита способствует нервное состояние человека.

«Хронический стресс может вызывать изменения в пищеварительной системе, такие как повышенная выработка желудочного сока, усиленное сокращение мышц желудка и снижение протекции его слизистой оболочки», — сказала Чижикова.

Также на состояние слизистой оболочки желудка могут повлиять просроченные продукты и некоторые лекарства.

«Некоторые медикаменты при длительном применении могут вызвать тяжёлые повреждения слизистой оболочки желудка, особенно антральной части и двенадцатипёрстной кишки (геморрагии, эрозии, язвы). К ним относятся нестероидные противовоспалительные препараты (НПВП)», — заключила врач.

Ранее врач-диетолог, гастроэнтеролог Татьяна Жаровская заявила, что продукты, которые содержат трансжиры, не обогащают организм энергией, а, напротив, отнимают её.

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