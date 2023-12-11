Диетолог Жаровская: употребление фастфуда и алкоголя приводит к энергодефициту
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Организм тратит слишком много ресурсов на переваривание таких продуктов, как чипсы, сухарики, фастфуд, в частности, гамбургеры, поделилась эксперт в интервью Радио Sputnik.
«Другая категория — изделия из муки высшего сорта или с высоким содержанием сахара. Они быстро перевариваются, дают быстрый подъём энергии, но через полчаса вам опять захочется перекусить, потому что организм не получил полезных веществ», — объяснила Жаровская.
Помимо этого, отнимать энергию у организма способен алкоголь — за счёт негативного влияния на печень.
Диетолог посоветовала не употреблять вредную пищу чаще двух раз в месяц.
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