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«Известия»: в России вырос спрос на шоколад

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Согласно результатам исследования В2В-маркетплейса продуктов питания «на_полке», в 2023 году россияне стали больше покупать шоколада.

Об этом пишут «Известия».

По данным газеты, у шоколада обычно существует стандартная сезонность, и спрос на него падает с конца весны и до осени.

«Однако с мая по август 2023 года было куплено 79% от суммы проданных «на полке» шоколадных плиток и батончиков за тот же период 2021 и 2022 годов вместе взятых», — говорится в статье.

Кроме того, отмечается, что спрос на шоколадные плитки за лето 2023 года вырос на 65% по сравнению с 2022-м. 

Ранее химик Екатерина Тишина посоветовала изучать состав конфет, выбранных для подарков детям.

Также россиянам рассказали, какие продукты к Новому году можно купить уже сейчас.

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