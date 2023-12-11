«Известия»: в России вырос спрос на шоколад
Об этом пишут «Известия».
По данным газеты, у шоколада обычно существует стандартная сезонность, и спрос на него падает с конца весны и до осени.
«Однако с мая по август 2023 года было куплено 79% от суммы проданных «на полке» шоколадных плиток и батончиков за тот же период 2021 и 2022 годов вместе взятых», — говорится в статье.
Кроме того, отмечается, что спрос на шоколадные плитки за лето 2023 года вырос на 65% по сравнению с 2022-м.
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