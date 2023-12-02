Россиянам рассказали, какие продукты к Новому году можно купить уже сейчас

Доцент кафедры Индустрии питания, гостиничного бизнеса и сервиса Университета РОСБИОТЕХ Дмитрий Быстров объяснил в беседе с RT, какие продукты можно, а какие опасно покупать к Новому году заранее.

«Чтобы не стоять в очередях, а также закупить продукты экономно, многие хозяйки уже сейчас начинают формировать новогодний «запас». Но к экономии времени и семейного бюджета нужно подходить с умом, чтобы не испортить праздник пищевым отравлением. Различные консервы и соленья с не истекающим сроком годности — кукурузу, горошек, оливки — можно закупить уже сейчас. Это же касается качественной икры, но хранить её обязательно нужно в холодильнике», — посоветовал собеседник RT.

По его словам, свежую развесную икру можно положить в морозильную камеру, а за 1—2 дня до праздника переложить размораживаться в холодильник.

«Соленья на развес рекомендуется покупать не раньше, чем за десять дней до застолья, и сразу после покупки переложить в чистые стеклянные банки с плотными крышками. Также спокойно доживут до Нового года сырокопчёная и сыровяленая колбаса. Хранить продукт нужно, не нарушая заводской упаковки, обернув в пергамент. Варёно-копчёную, варёную и другие колбасные изделия и деликатесы лучше приобрести за 3—4 дня до праздника», — порекомендовал специалист.

Кроме того, по его мнению, конфеты и шоколад можно приобрести уже сейчас.

«Лучше хранить сладости при температуре в +15...+22°С и влажности не выше 65%. Конечно, стоит избегать солнечных лучей и мест у батарей и других источников тепла. Также важно помнить, что шоколад впитывает посторонние запахи: хранить его после вскрытия лучше в герметичной упаковке или контейнере», — рассказал Быстров.

В самую последнюю очередь эксперт рекомендует приобретать овощи, фрукты, сыр и различные готовые нарезки.

Ранее Быстров рассказал в беседе с RT, что полезным продуктом при сахарном диабете является топинамбур.