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Химик Тишина посоветовала изучать состав конфет, выбранных для подарков детям

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Заведующая лабораторией прикладной химии факультета естественных наук Государственного университета просвещения Екатерина Тишина рекомендовала внимательно изучать состав конфет, предназначенных для подарков детям.
Химик Тишина посоветовала изучать состав конфет, выбранных для подарков детям
  • Gettyimages.ru
  • © Betsie Van Der Meer

«Зачастую в подарки наряду с хорошими конфетами кладут дешёвую карамель, жевательную резинку, конфеты с добавлением консервантов, конфеты с гидрированными жирами, содержащими много трансизомеров, конфеты с этиловым спиртом, кофе, заменителями сахара и искусственными ароматизаторами», — заявила химик в беседе с Life.ru.

Как отметила Тишина, такие продукты могут вызвать у детей раздражение ЖКТ и аллергии.

По её мнению, лучше в сладкий новогодний подарок положить пастилу и зефир, которые благотворно влияют на пищеварительную систему и суставы, или халву, которая содержит большое количество витаминов и микроэлементов.

Также можно добавить натуральный мармелад, содержащий растительную клетчатку, и тёмный шоколад с необходимым для организма железом и магнием.

Ранее доцент кафедры физиологии, экологии человека и медико-биологических знаний Государственного университета просвещения, клеточный биолог Александр Созыкин рекомендовал ежедневно употреблять не более 10—16 миндальных орехов.

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