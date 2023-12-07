Эндокринолог Губкина перечислила неочевидные признаки стрессового состояния
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Такое состояние может проявляться в виде повышенной утомляемости, сниженной работоспособности, нарушений сна, головных болей и снижения иммунитета, поделилась специалист в интервью сайту «Аргументы и Факты».
Также о том, что человек находится в состоянии стресса, может говорить избыточный вес, раздражительность, депрессия, отметила Губкина.
По её словам, длительный стресс сопровождается нарушением функции нервной и эндокринной систем на фоне повышенного выброса адреналина и кортизола в надпочечниках — это способствует развитию сахарного диабета 2-го типа, артериальной гипертонии, повышается риск возникновения инфаркта и инсульта.
Ранее психолог, директор Центра психолого-социального консультирования «Наша жизнь» Александр Колмановский в беседе с НСН заявил, что человек может испытывать депрессию из-за стресса на фоне одиночества.