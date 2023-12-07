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Эндокринолог Губкина перечислила неочевидные признаки стрессового состояния

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Врач-эндокринолог клинико-диагностического центра «Мединцентр» (филиал ГлавУпДК при МИД России) Елена Губкина перечислила неочевидные признаки, которые могут указывать на хронический стресс.
Эндокринолог Губкина перечислила неочевидные признаки стрессового состояния
  • Gettyimages.ru

Такое состояние может проявляться в виде повышенной утомляемости, сниженной работоспособности, нарушений сна, головных болей и снижения иммунитета, поделилась специалист в интервью сайту «Аргументы и Факты».

Также о том, что человек находится в состоянии стресса, может говорить избыточный вес, раздражительность, депрессия, отметила Губкина.

По её словам, длительный стресс сопровождается нарушением функции нервной и эндокринной систем на фоне повышенного выброса адреналина и кортизола в надпочечниках — это способствует развитию сахарного диабета 2-го типа, артериальной гипертонии, повышается риск возникновения инфаркта и инсульта.

Ранее психолог, директор Центра психолого-социального консультирования «Наша жизнь» Александр Колмановский в беседе с НСН заявил, что человек может испытывать депрессию из-за стресса на фоне одиночества.

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