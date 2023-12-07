Центр паллиативной помощи в Подмосковье принял 25 тысяч обращений с начала года

В Московской области в Центр паллиативной помощи с начала 2023 года поступило около 25 тыс. звонков.

Об этом сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня» со ссылкой на региональное Министерство здравоохранения.

Также за этот период сотрудники центра организовали 850 выездов патронажных бригад на дом. Кроме того, в паллиативные отделения были госпитализированы более 600 пациентов.

Ранее первый зампред правительства Московской области Светлана Стригункова заявила, что в медицинские учреждения региона с начала 2023 года поступило 13 новых передвижных фельдшерско-акушерских пунктов.