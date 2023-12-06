В ТиНАО построят новую детско-взрослую поликлинику
- РИА Новости
Об этом сообщает НСН.
«Площадь будущего объекта — 9,2 тыс. кв. м, инвестиции в реализацию проекта составят около 800 млн рублей. В результате будет создано более 200 рабочих мест», — сказал Ефимов.
Новая поликлиника на улице Любучанская (ЖК «Остафьево», поселение Рязановское, ТиНАО) позволит принимать до 560 пациентов в смену.
Ввод объекта в эксплуатацию запланирован на 2026 год.
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