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На севере Москвы построят новый учебный корпус

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Глава Департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов заявил о готовности на 70% нового учебного корпуса на севере столицы.
На севере Москвы построят новый учебный корпус
  • РИА Новости

Об этом сообщает НСН.

Как рассказал чиновник, в настоящее время специалисты заканчивают устройство внутренних инженерных сетей, ведётся благоустройство территории и отделочные работы.

Ввод в эксплуатацию трёхэтажного образовательного учреждения на улице Правды запланирован на 2024 год.

Ранее заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов заявил, что в Бутырском районе на северо-востоке столицы построят школу на 975 учеников и детский сад на 125 воспитанников.

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