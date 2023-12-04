На севере Москвы построят новый учебный корпус

Глава Департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов заявил о готовности на 70% нового учебного корпуса на севере столицы.

Об этом сообщает НСН.

Как рассказал чиновник, в настоящее время специалисты заканчивают устройство внутренних инженерных сетей, ведётся благоустройство территории и отделочные работы.

Ввод в эксплуатацию трёхэтажного образовательного учреждения на улице Правды запланирован на 2024 год.

Ранее заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов заявил, что в Бутырском районе на северо-востоке столицы построят школу на 975 учеников и детский сад на 125 воспитанников.