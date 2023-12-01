На северо-востоке Москвы построят школу и детский сад

Заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов заявил, что в Бутырском районе на северо-востоке столицы построят школу на 975 учеников и детский сад на 125 воспитанников.

Об этом сообщает НТВ со ссылкой на портал мэра и правительства Москвы. Отмечается, что площадь нового образовательного комплекса на улице Добролюбова составит более 24 тыс. кв. м. «Инвестиции в редевелопмент площадки превысят 3,7 млрд рублей», — сказал Ефимов. Участок, на котором начнётся строительство, находится рядом со станцией метро «Бутырская». Ранее сообщалось, что в Москве шесть участков передали инвесторам под строительство спорткомплексов.