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На северо-востоке Москвы построят школу и детский сад

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Заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов заявил, что в Бутырском районе на северо-востоке столицы построят школу на 975 учеников и детский сад на 125 воспитанников.
На северо-востоке Москвы построят школу и детский сад

Об этом сообщает НТВ со ссылкой на портал мэра и правительства Москвы.

Отмечается, что площадь нового образовательного комплекса на улице Добролюбова составит более 24 тыс. кв. м.

«Инвестиции в редевелопмент площадки превысят 3,7 млрд рублей», — сказал Ефимов.

Участок, на котором начнётся строительство, находится рядом со станцией метро «Бутырская».

Ранее сообщалось, что в Москве шесть участков передали инвесторам под строительство спорткомплексов.

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