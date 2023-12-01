На северо-востоке Москвы построят школу и детский сад
Об этом сообщает НТВ со ссылкой на портал мэра и правительства Москвы.
Отмечается, что площадь нового образовательного комплекса на улице Добролюбова составит более 24 тыс. кв. м.
«Инвестиции в редевелопмент площадки превысят 3,7 млрд рублей», — сказал Ефимов.
Участок, на котором начнётся строительство, находится рядом со станцией метро «Бутырская».
Ранее сообщалось, что в Москве шесть участков передали инвесторам под строительство спорткомплексов.