В Москве шесть участков передали инвесторам под строительство спорткомплексов
- РИА Новости
Об этом сообщает НСН.
Всего было подписано десять соглашений на аренду земельных участков для реализации масштабных инвестпроектов.
«Там построят многофункциональные спорткомплексы с крытыми футбольными полями, ледовыми аренами и бассейнами», — уточнил вице-мэр.
По его словам, общая площадь новых объектов составит около 220 тыс. кв. м.
Ранее в Минжилполитики Московской области сообщили, что в 2024 году в регионе планируется открытие порядка 100 социальных объектов — школ, детсадов и медучреждений, построенных за счёт средств инвесторов.