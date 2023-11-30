В Москве шесть участков передали инвесторам под строительство спорткомплексов

Заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов заявил, что в городе с начала этого года инвесторам переданы земельные участки в шести административных округах под строительство спорткомплексов в рамках реализации масштабных инвестиционных проектов (МаИП).

РИА Новости

Об этом сообщает НСН. Всего было подписано десять соглашений на аренду земельных участков для реализации масштабных инвестпроектов. «Там построят многофункциональные спорткомплексы с крытыми футбольными полями, ледовыми аренами и бассейнами», — уточнил вице-мэр. По его словам, общая площадь новых объектов составит около 220 тыс. кв. м. Ранее в Минжилполитики Московской области сообщили, что в 2024 году в регионе планируется открытие порядка 100 социальных объектов — школ, детсадов и медучреждений, построенных за счёт средств инвесторов.