В Подмосковье построят около 100 инвестиционных соцобъектов в 2024 году
- РИА Новости
Об этом информирует телеканал «360».
Уточняется, что инвесторы возведут социальные объекты за счёт внебюджетных источников в рамках реализации проекта комплексного развития территорий (КРТ).
Так, в мытищинском жилом комплексе «Новое Медведково» появится школа на 1735 мест, в Ленинском округе в ЖК «Пригород Лесное» — два детских сада на 360 мест, в ЖК «Столичный» в Балашихе — поликлиника на 670 посещений в смену.
Ранее газета «Дни.ру» со ссылкой на слова мэра Москвы Сергея Собянина сообщала, что инвесторы построят в столице 56 социальных объектов по городской программе.