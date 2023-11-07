В Подмосковье построят около 100 инвестиционных соцобъектов в 2024 году

В Минжилполитики Московской области рассказали, что в 2024 году в регионе планируется открытие порядка 100 социальных объектов — школ, детсадов и медучреждений, построенных за счёт средств инвесторов.

Об этом информирует телеканал «360».

Уточняется, что инвесторы возведут социальные объекты за счёт внебюджетных источников в рамках реализации проекта комплексного развития территорий (КРТ).

Так, в мытищинском жилом комплексе «Новое Медведково» появится школа на 1735 мест, в Ленинском округе в ЖК «Пригород Лесное» — два детских сада на 360 мест, в ЖК «Столичный» в Балашихе — поликлиника на 670 посещений в смену.

Ранее газета «Дни.ру» со ссылкой на слова мэра Москвы Сергея Собянина сообщала, что инвесторы построят в столице 56 социальных объектов по городской программе.