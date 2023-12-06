RT в Telegram
Подпишись

Иммунолог Жемчугов отметил сложности при диагностике микоплазмоза

Короткая ссылка
Доктор медицинских наук, врач терапевт-иммунолог и специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов прокомментировал ситуацию с ростом числа случаев микоплазменной инфекции в России. Он отметил, что заболевание сложно диагностировать из-за отсутствия выраженных проявлений.
Иммунолог Жемчугов отметил сложности при диагностике микоплазмоза
  • Gettyimages.ru

Возможно, вопрос с микоплазменной инфекции приобрёл такую актуальность из-за происходящих мутаций, поделился он в беседе с НСН.

Инфицирование происходит воздушно-капельным путём, при этом воспаление возникает не в самой ткани лёгкого, а в прослойках между долями и дольками.

Жемчугов отметил, что у пациентов не наблюдается серьёзного кашля, но при этом ослабевает иммунитет. По его словам, при такой «необычной» пневмонии антибиотики не помогают.

«Прошедшая пандемия коронавируса показала, что наиболее тяжёлые течения были на фоне прошлых заболеваний из-за микоплазменной инфекции», — заключил врач.

Ранее в Роспотребнадзоре заявили, что отдельные случаи заболевания микоплазменной инфекцией зафиксированы на территории России.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить