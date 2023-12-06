Иммунолог Жемчугов отметил сложности при диагностике микоплазмоза
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Возможно, вопрос с микоплазменной инфекции приобрёл такую актуальность из-за происходящих мутаций, поделился он в беседе с НСН.
Инфицирование происходит воздушно-капельным путём, при этом воспаление возникает не в самой ткани лёгкого, а в прослойках между долями и дольками.
Жемчугов отметил, что у пациентов не наблюдается серьёзного кашля, но при этом ослабевает иммунитет. По его словам, при такой «необычной» пневмонии антибиотики не помогают.
«Прошедшая пандемия коронавируса показала, что наиболее тяжёлые течения были на фоне прошлых заболеваний из-за микоплазменной инфекции», — заключил врач.
Ранее в Роспотребнадзоре заявили, что отдельные случаи заболевания микоплазменной инфекцией зафиксированы на территории России.