Иммунолог Жемчугов отметил сложности при диагностике микоплазмоза

Доктор медицинских наук, врач терапевт-иммунолог и специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов прокомментировал ситуацию с ростом числа случаев микоплазменной инфекции в России. Он отметил, что заболевание сложно диагностировать из-за отсутствия выраженных проявлений.

Возможно, вопрос с микоплазменной инфекции приобрёл такую актуальность из-за происходящих мутаций, поделился он в беседе с НСН.

Инфицирование происходит воздушно-капельным путём, при этом воспаление возникает не в самой ткани лёгкого, а в прослойках между долями и дольками.

Жемчугов отметил, что у пациентов не наблюдается серьёзного кашля, но при этом ослабевает иммунитет. По его словам, при такой «необычной» пневмонии антибиотики не помогают.

«Прошедшая пандемия коронавируса показала, что наиболее тяжёлые течения были на фоне прошлых заболеваний из-за микоплазменной инфекции», — заключил врач.

Ранее в Роспотребнадзоре заявили, что отдельные случаи заболевания микоплазменной инфекцией зафиксированы на территории России.