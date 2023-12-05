Минздрав: чаще всего микоплазменной инфекцией болеют дети

Возбудитель микоплазменной инфекции не новый и встречается часто, сообщил главный внештатный специалист Минздрава России по инфекционным болезням профессор Владимир Чуланов.

Об этом пишет РИА Новости.

Он объяснил, что микоплазменная инфекция верхних и нижних дыхательных путей чаще всего вызывается микроорганизмом Mycoplasma pneumoniae.

Это не новый возбудитель и в осенне-зимний период данная инфекция встречается часто, рассказал эксперт.

Чуланов уточнил, что заболевание может протекать как обычная простуда, бронхит или пневмония.

Ей может заболеть любой человек, но чаще всего болеют дети младшего возраста, добавил он.

Ранее в пресс-службе Роспотребнадзора сообщили, что отдельные случаи заболевания микоплазменной инфекцией регистрируются в России.