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«Яков и Партнёры»: дефицит кадров в России к 2030 году составит 2—4 млн человек

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Нехватка рабочих кадров в России к 2030 году достигнет 2—4 млн человек.

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на исследование компании «Яков и Партнёры».

По данным агентства, к концу десятилетия будет не хватать от 1,1 до 2,2 млн специалистов средней квалификации и от 0,7 до 1,4 млн — высшей квалификации.

Отмечается, что сильнее всего с дефицитом рабочей силы может столкнуться обрабатывающая промышленность, логистика и торговля.

Ранее в Тюменской области назвали самые высокооплачиваемые вакансии.

Также стало известно, что на рынке труда Нижегородской области наиболее востребованы менеджеры по продажам.

Кроме того, специалист по рынку труда Артём Кумпель назвал отрасли с нехваткой кадров.

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