На рынке труда Нижегородской области наиболее востребованы менеджеры по продажам

Аналитики опубликовали список самых востребованных профессий Нижегородской области в ноябре.

Об этом пишет newsnn.ru со ссылкой на данные пресс-службы сервиса по поиску работы HeadHunter.

Больше всего вакансий было открыто в категории «Продажи и обслуживание клиентов» (23% от всего количества предложений), для рабочего персонала (23%), в отрасли производства и сервисного обслуживания (17%), в сфере строительства и недвижимости (14%), транспорта и логистики (13%).

Наиболее востребованы в регионе менеджеры по продажам и по работе с клиентами, продавцы-консультанты и продавцы-кассиры, водители и операторы кол-центра.

Ранее «Радио 1» со ссылкой на исследование сервиса «Авито Работа» сообщало, что 67% россиян составляют своё резюме самостоятельно, ещё 13% советуются с семьёй и близкими, 8% — с друзьями.