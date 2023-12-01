RT в Telegram
Подпишись

На рынке труда Нижегородской области наиболее востребованы менеджеры по продажам

Короткая ссылка
Аналитики опубликовали список самых востребованных профессий Нижегородской области в ноябре.
На рынке труда Нижегородской области наиболее востребованы менеджеры по продажам
  • Gettyimages.ru
  • © DjelicS

Об этом пишет newsnn.ru со ссылкой на данные пресс-службы сервиса по поиску работы HeadHunter.

Больше всего вакансий было открыто в категории «Продажи и обслуживание клиентов» (23% от всего количества предложений), для рабочего персонала (23%), в отрасли производства и сервисного обслуживания (17%), в сфере строительства и недвижимости (14%), транспорта и логистики (13%).

Наиболее востребованы в регионе менеджеры по продажам и по работе с клиентами, продавцы-консультанты и продавцы-кассиры, водители и операторы кол-центра.

Ранее «Радио 1» со ссылкой на исследование сервиса «Авито Работа» сообщало, что 67% россиян составляют своё резюме самостоятельно, ещё 13% советуются с семьёй и близкими, 8% — с друзьями.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить