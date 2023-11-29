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В Тюменской области назвали самые высокооплачиваемые вакансии

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Вакансии с самыми высокими зарплатами назвали в Тюменской области.
В Тюменской области назвали самые высокооплачиваемые вакансии
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает nashgorod.ru со ссылкой на сервис «Работа России».

Отмечается, что список возглавляют четыре предложения о работе: это начальник участка по строительству дорог (240—350 тыс. рублей ежемесячно), менеджер агентской группы по продажам полисов страхования жизни (до 300 тыс.), машинист автомобильного крана (180—255 тыс.) и стоматолог-терапевт (90—250 тыс.).

Ранее сообщалось, что спрос на инженеров-механиков вырос на 132% в Ульяновской области.

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