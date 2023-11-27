Специалист по рынку труда Кумпель назвал отрасли с нехваткой кадров

Управляющий директор сервиса «Авито Работа» Артём Кумпель рассказал, в каких областях число соискателей значительно превышает число вакансий в стране, а в каких, напротив, ощущается дефицит кадров.

Сфера искусств и развлечений получила оценку индекса 7.4, то есть количество кандидатов превышает число вакансий, объяснил специалист в беседе с «Российской газетой».

Низкий показатель конкуренции работодателей отмечен в сферах маркетинга, рекламы и PR — 6.9.

Противоположная ситуация в отрасли курьерской доставки — кадров не хватает, и рынок получил оценку индекса 1.7, а конкуренция компаний за кандидатов выросла на 64% год к году.

Схожая ситуация в сфере производства и сельского хозяйства — оценка индекса 2.7.

«Только за последний год конкуренция компаний в сегменте производства и сельского хозяйства выросла на 53%», — добавил Кумпель.

Ранее сообщалось о новом опросе компании «Актион Кадры и HR», который показал, что в большинстве российских компаний активно берут на работу выпускников вузов и сотрудников без опыта.