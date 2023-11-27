В большинстве российских компаний готовы брать сотрудников без опыта

Новое исследование показало, что в большинстве российских компаний активно берут на работу выпускников вузов и сотрудников без опыта.

Об этом пишет «Газета.Ru» со ссылкой на опрос компании «Актион Кадры и HR».

Так, 15,7% опрошенных компаний не берут на работу молодых сотрудников. Ещё 59,6% принимают их на работу, а 17% берут даже студентов. В 7,6% компаний заявили, что теперь нанимают таких работников, хотя раньше так не делали.

Большинство респондентов (53,8%) готовы платить недавним выпускникам вуза такую же зарплату, как и специалистам с опытом. Почти четверть опрошенных (23,7%) снижают заработную плату молодым специалистам на 10—30%, а в 11,8% компаний разница в зарплате составляет 30—50% и выше.

В 46% компаний готовы предложить молодым специалистам должности линейного персонала с рутинными задачами, 43,9% — младшего офисного персонала, 41,7% — помощника специалиста.

Ранее «Радио 1» со ссылкой на исследование сервиса «Авито Работа» сообщало, что 67% россиян составляют своё резюме самостоятельно, ещё 13% советуются с семьёй и близкими, 8% — с друзьями.