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Эндокринолог Поляков: критически важно поддерживать нормальный вес

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Полина Полетаева
Врач — диетолог-эндокринолог Антон Поляков в беседе с RT прокомментировал заявление вице-премьера России Татьяны Голиковой о том, что в России со следующего года запустят программу по борьбе с ожирением у подростков.
Эндокринолог Поляков: критически важно поддерживать нормальный вес
  • Gettyimages.ru
  • © Shidlovski

По словам специалиста, с точки зрения здоровья организма нормальный вес поддерживать критически важно.

«Особенно если речь идёт не про избыточный вес, а про ожирение, особенно если это ожирение внутренних органов. Это то, что приводит к летальным исходам и сокращает продолжительность жизни в среднем на срок от четырёх до 12 лет», — отметил Поляков.

Он добавил, что ожирение молодеет и для подростков — это критически серьёзная проблема.

«Поскольку, если подростка запустить на этом этапе, в дальнейшем это снизит потенциал репродуктивной деятельности. Так как люди, долгое время страдающие ожирением, как правило, имеют меньше шансов зачать и выносить ребёнка. Поэтому с точки зрения целей и задач, которые есть у правительства России, это грамотная инициатива», — уверен врач.

Собеседник RT дал несколько общих советов для поддержания нормального веса.

«Должно быть дробное питание. То есть не один раз в день тазик пельменей, а хотя бы четыре приёма пищи в день. Это должно быть сбалансированное питание. В рационе должны быть и белки, и жиры, и углеводы хорошего качества. Стоит ограничить быстрые углеводы (по-простому — сладкое), трансжиры и фастфудную индустрию. В целом неплохо внедрить в структуру жизни подростка подходящую ему физическую активность», — отметил эндокринолог.

Он также обратил особое внимание на необходимость употребления 1,5—2 л чистой воды в день и соблюдения режима сна и отдыха.

Ранее вице-премьер России Татьяна Голикова сообщила, что с 2024 года в России введут обязательное диспансерное наблюдение за работающими россиянами на их месте работы.

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