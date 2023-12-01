Терапевт Лапа: ожирение — первичный признак многих хронических заболеваний

Врач-терапевт Людмила Лапа в беседе с RT прокомментировала заявление вице-премьера России Татьяны Голиковой о том, что в России со следующего года запустят программу по борьбе с ожирением у подростков.

Врач отметила, что первичным признаком практически всех хронических заболеваний, например, серьёзного диабета или сердечно-сосудистых заболеваний, является ожирение.

«Это нагрузка на иммунную систему, это напряжение работы сосудистой и эндокринной системы. То есть это (поддерживать нормальный вес. — RT) очень важно», — добавила Лапа.

По её словам, в семьях часто формируется отношение «лишь бы ребёнок не плакал, пусть ест всё, что хочет».

«И когда ребёнок поправляется, родители не предпринимают никаких мер, чтобы воспитать в нём культуру питания. Поэтому начинать надо с родителей», — считает терапевт.

Ранее вице-премьер России Татьяна Голикова сообщила, что с 2024 года в России введут обязательное диспансерное наблюдение за работающими россиянами на их месте работы.