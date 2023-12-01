Голикова: ожидаемая продолжительность жизни в России выросла до 73,5 года
- РИА Новости
Об этом она рассказала на открытии конгресса «Национальное здравоохранение».
Как напомнила Голикова, президент России Владимир Путин ранее назвал основной целью страны сохранение здоровья и благополучия населения.
«И благодаря совместной слаженной работе нам уже сейчас за девять месяцев удалось добиться повышения ожидаемой продолжительности жизни до 73 с половиной лет», — цитирует её РИА Новости.
Ранее Владимир Путин заявил, что средняя продолжительность жизни в России по итогам 2023 года составит около 74 лет.