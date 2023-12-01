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Голикова: ожидаемая продолжительность жизни в России выросла до 73,5 года

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Российский вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что за девять месяцев текущего года ожидаемая продолжительность жизни в России выросла до 73,5 года.
Голикова: ожидаемая продолжительность жизни в России выросла до 73,5 года
  • РИА Новости

Об этом она рассказала на открытии конгресса «Национальное здравоохранение».

Как напомнила Голикова, президент России Владимир Путин ранее назвал основной целью страны сохранение здоровья и благополучия населения.

«И благодаря совместной слаженной работе нам уже сейчас за девять месяцев удалось добиться повышения ожидаемой продолжительности жизни до 73 с половиной лет», — цитирует её РИА Новости.

Ранее Владимир Путин заявил, что средняя продолжительность жизни в России по итогам 2023 года составит около 74 лет.

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