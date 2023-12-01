Путин: средняя продолжительность жизни в России по итогам года составит 74 года

Российский президент Владимир Путин заявил, что средняя продолжительность жизни в России по итогам 2023 года составит около 74 лет.

Об этом глава государства сказал в обращении к участникам II конгресса «Национальное здравоохранение».

Как отметил российский лидер, совместная ответственная работа правительства России, Минздрава, региональных властей и медработников позволила достичь положительных результатов в 2023 году.

«Первый из которых, конечно же, рекордная для России ожидаемая продолжительность жизни. По итогам года она составит около 74 лет», — сказал Путин.

Ранее стало известно, что медико-демографические показатели в России в текущем году улучшаются.