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Стоматолог Сумцова: отёк дёсен и боль могут указывать на рост зуба мудрости

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Врач-стоматолог Татьяна Сумцова рассказала, по каким признакам понять, что начал прорезываться зуб мудрости.
Стоматолог Сумцова: отёк дёсен и боль могут указывать на рост зуба мудрости
  • Gettyimages.ru
  • © Luis Alvarez

Этот процесс может быть достаточно болезненным из-за ограниченного пространства в челюсти и сложного угла роста, объяснила специалист в беседе с сайтом «Аргументы и Факты».

Она назвала некоторые признаки, которые могут указывать на рост зубов мудрости: боль и дискомфорт, особенно при жевании пищи или открывании рта, отёк и воспаление дёсен, боль в соседних зубах.

В случае серьёзного дискомфорта следует немедленно обратиться к специалисту, добавила Сумцова. По её словам, в некоторых случаях помогает холодный компресс, наложенный на болезненную зону, а также использование специальных гелей, назначенных стоматологом.

Ранее врач-стоматолог Илья Антонов рассказал, что запущенный кариес может стать причиной удаления зуба.

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