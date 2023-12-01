Стоматолог Сумцова: отёк дёсен и боль могут указывать на рост зуба мудрости

Врач-стоматолог Татьяна Сумцова рассказала, по каким признакам понять, что начал прорезываться зуб мудрости.

Этот процесс может быть достаточно болезненным из-за ограниченного пространства в челюсти и сложного угла роста, объяснила специалист в беседе с сайтом «Аргументы и Факты».

Она назвала некоторые признаки, которые могут указывать на рост зубов мудрости: боль и дискомфорт, особенно при жевании пищи или открывании рта, отёк и воспаление дёсен, боль в соседних зубах.

В случае серьёзного дискомфорта следует немедленно обратиться к специалисту, добавила Сумцова. По её словам, в некоторых случаях помогает холодный компресс, наложенный на болезненную зону, а также использование специальных гелей, назначенных стоматологом.

Ранее врач-стоматолог Илья Антонов рассказал, что запущенный кариес может стать причиной удаления зуба.