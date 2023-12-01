Кардиолог Мамедов: сердечникам надо следить за давлением во время магнитных бурь
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«Я и сам метеочувствительный человек и могу подтвердить: бури влияют на самочувствие», — поделился специалист в беседе с сайтом kp.ru.
Гипертоникам врач посоветовал следить за давлением, а людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями не забывать своевременно принимать лекарства.
Также важно избегать психоэмоциональных нагрузок и стресса, стараясь сохранять спокойствие, ведь беспокойство и стресс только усиливают плохое самочувствие, отметил Мамедов.
Он рекомендовал высыпаться, больше отдыхать и гулять на свежем воздухе, а также ограничить физические нагрузки и пить больше воды.
Ранее в Российской академии наук заявили об отсутствии исследований, доказывающих, что геомагнитные бури влияют на здоровье людей.