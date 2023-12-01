Кардиолог Мамедов: сердечникам надо следить за давлением во время магнитных бурь

Профессор-кардиолог Мехман Мамедов рассказал, какие меры следует предпринять метеочувствительным людям во время геомагнитного шторма, который ожидается 1 декабря.

«Я и сам метеочувствительный человек и могу подтвердить: бури влияют на самочувствие», — поделился специалист в беседе с сайтом kp.ru.

Гипертоникам врач посоветовал следить за давлением, а людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями не забывать своевременно принимать лекарства.

Также важно избегать психоэмоциональных нагрузок и стресса, стараясь сохранять спокойствие, ведь беспокойство и стресс только усиливают плохое самочувствие, отметил Мамедов.

Он рекомендовал высыпаться, больше отдыхать и гулять на свежем воздухе, а также ограничить физические нагрузки и пить больше воды.

Ранее в Российской академии наук заявили об отсутствии исследований, доказывающих, что геомагнитные бури влияют на здоровье людей.