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В РАН заявили об отсутствии доказательств влияния магнитных бурь на здоровье

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В Российской академии наук заявили, что действие космической погоды на здоровье человека не доказано и нет исследований, показывающих, что геомагнитные бури влияют на здоровье людей.
В РАН заявили об отсутствии доказательств влияния магнитных бурь на здоровье
  • Gettyimages.ru
  • © murat4art

Об этом сообщает радиостанция «Говорит Москва» со ссылкой на руководителя Центра прогнозов космической погоды Института земного магнетизма, ионосферы и распространения радиоволн им. Пушкова РАН Артёма Абунина.

«Есть очень много спекуляций по этому поводу, когда пытаются объединить космическую погоду вместе с метеорологической, говоря, что атмосферное давление меняется, все будут плохо себя чувствовать. Это спекуляция чистой воды», — сказал Абунин.

Как отметил специалист, земная метеорологическая погода гораздо серьёзнее влияет на метеозависимых людей, чем магнитная буря на Солнце.

«Я всем вообще посоветую следующее: как только вы слышите, что будут геомагнитные бури — вооружитесь телефоном или фотоаппаратом и отправьтесь на охоту за полярным сиянием, потому что это очень красивое явление», — заключил эксперт.

Ранее заместитель директора по науке ИЗМИРАН Артём Абунин прокомментировал появление северного сияния в непривычных для этого явления широтах.

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