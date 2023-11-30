RT в Telegram
Подпишись

Учёный Абунин рассказал о причинах появления северного сияния вне полярного круга

Короткая ссылка
Заместитель директора по науке ИЗМИРАН Артём Абунин прокомментировал появление северного сияния в непривычных для этого явления широтах.
Учёный Абунин рассказал о причинах появления северного сияния вне полярного круга
  • Gettyimages.ru

Как отметил эксперт в беседе с телеканалом «Звезда», это связано с зарегистрированными 27 ноября на Солнце выбросами солнечного волокна в сторону Земли и ожидаемой мощной магнитной бурей, пик которой придётся на пятницу 1 декабря.

Поэтому северное сияние можно будет наблюдать южнее Северного полярного круга, что бывает крайне редко.

Абунин посоветовал вооружиться фотоаппаратами и не пропустить это красивое явление.

Ранее ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова рассказала, что погода помешает москвичам увидеть северное сияние, которое может возникнуть из-за сильной магнитной бури 30 ноября и 1 декабря.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить