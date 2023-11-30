Учёный Абунин рассказал о причинах появления северного сияния вне полярного круга

Заместитель директора по науке ИЗМИРАН Артём Абунин прокомментировал появление северного сияния в непривычных для этого явления широтах.

Как отметил эксперт в беседе с телеканалом «Звезда», это связано с зарегистрированными 27 ноября на Солнце выбросами солнечного волокна в сторону Земли и ожидаемой мощной магнитной бурей, пик которой придётся на пятницу 1 декабря.

Поэтому северное сияние можно будет наблюдать южнее Северного полярного круга, что бывает крайне редко.

Абунин посоветовал вооружиться фотоаппаратами и не пропустить это красивое явление.

Ранее ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова рассказала, что погода помешает москвичам увидеть северное сияние, которое может возникнуть из-за сильной магнитной бури 30 ноября и 1 декабря.