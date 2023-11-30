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Синоптик Позднякова: москвичи не увидят северное сияние из-за магнитной бури

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Ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова рассказала, что погода помешает москвичам увидеть северное сияние, которое может возникнуть из-за сильной магнитной бури 30 ноября и 1 декабря.
Синоптик Позднякова: москвичи не увидят северное сияние из-за магнитной бури
  • Gettyimages.ru

По прогнозам учёных, мощность магнитной аномалии может достигнуть показателя G3 (сильная) и на короткое время G4 (очень сильная).

В Москве в эти дни будет стоять облачная погода, сообщила специалист в беседе с телеканалом «360».

«Даже если там будут какие-то возмущения и будет нечто похожее на северное сияние, мы этого всё равно не увидим, потому что погода будет облачная. Поэтому, как говорится, шансов, если оно и возникнет, увидеть северное сияние у нас не будет», — сказала Позднякова.

Метеоролог объяснила, что вспышки на Солнце и магнитные бури не всегда приводят к возникновению полярного сияния и проявляются они по-разному.

Ранее сотрудник Центра прогнозов космической погоды ИЗМИРАН Мария Абунина анонсировала одну из самых сильных магнитных бурь в году.

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