Синоптик Позднякова: москвичи не увидят северное сияние из-за магнитной бури

Ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова рассказала, что погода помешает москвичам увидеть северное сияние, которое может возникнуть из-за сильной магнитной бури 30 ноября и 1 декабря.

По прогнозам учёных, мощность магнитной аномалии может достигнуть показателя G3 (сильная) и на короткое время G4 (очень сильная).

В Москве в эти дни будет стоять облачная погода, сообщила специалист в беседе с телеканалом «360».

«Даже если там будут какие-то возмущения и будет нечто похожее на северное сияние, мы этого всё равно не увидим, потому что погода будет облачная. Поэтому, как говорится, шансов, если оно и возникнет, увидеть северное сияние у нас не будет», — сказала Позднякова.

Метеоролог объяснила, что вспышки на Солнце и магнитные бури не всегда приводят к возникновению полярного сияния и проявляются они по-разному.

Ранее сотрудник Центра прогнозов космической погоды ИЗМИРАН Мария Абунина анонсировала одну из самых сильных магнитных бурь в году.