Синоптик Позднякова: москвичи не увидят северное сияние из-за магнитной бури
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По прогнозам учёных, мощность магнитной аномалии может достигнуть показателя G3 (сильная) и на короткое время G4 (очень сильная).
В Москве в эти дни будет стоять облачная погода, сообщила специалист в беседе с телеканалом «360».
«Даже если там будут какие-то возмущения и будет нечто похожее на северное сияние, мы этого всё равно не увидим, потому что погода будет облачная. Поэтому, как говорится, шансов, если оно и возникнет, увидеть северное сияние у нас не будет», — сказала Позднякова.
Метеоролог объяснила, что вспышки на Солнце и магнитные бури не всегда приводят к возникновению полярного сияния и проявляются они по-разному.
Ранее сотрудник Центра прогнозов космической погоды ИЗМИРАН Мария Абунина анонсировала одну из самых сильных магнитных бурь в году.