Метеоролог Абунина анонсировала сильнейшую в году магнитную бурю

Сотрудник Центра прогнозов космической погоды ИЗМИРАН Мария Абунина анонсировала одну из самых сильных магнитных бурь в году — жители Москвы смогут увидеть полярное сияние.

«Хорошая была вспышка (на Солнце. — RT) прямо напротив нас, в центральной зоне, довольно шустро должна к нам прилететь, поэтому ожидаем магнитную бурю, возможно одну из наиболее сильных в этом году», — цитирует её РИА Новости.

По словам Абуниной, буря может достигнуть показателя G3 и даже G4 — сильная и очень сильная соответственно.

Она добавила, что такая мощная буря может спровоцировать полярное сияние в Москве — жители столицы смогут увидеть его 30 ноября и 1 декабря, но только при ясной погоде.

Врач-терапевт Людмила Лапа ранее в беседе с RT рассказала, как пережить магнитную бурю. По её словам, сосуды подвержены влиянию магнитных бурь, так как может происходить их неконтролируемое «сужение и расширение».

Руководитель Центра прогнозов космической погоды ИЗМИРАН Артём Абунин заявил, что интенсивность северного сияния, магнитных бурь и ряда других явлений зависит от солнечной активности, которая носит цикличный характер.