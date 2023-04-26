Специалист Абунин заявил, что интенсивность северного сияния зависит от солнечной активности

Руководитель Центра прогнозов космической погоды ИЗМИРАН Артём Абунин заявил, что интенсивность северного сияния, магнитных бурь и ряда других явлений зависит от солнечной активности, которая носит цикличный характер.

«Это совершенно не аномалия. Сейчас мы идём такими вот хорошими темпами к максимуму цикла солнечной активности, которая ожидается примерно в начале 2024 года, и, соответственно, с каждым годом мы видим всё больше всевозможных природных эффектов», — сказал он в беседе с радио «Комсомольская правда».

По его словам, одним из таких эффектов является полярное сияние.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд в беседе с Общественной службой новостей прокомментировал возникновение северного сияния в ряде регионов России.