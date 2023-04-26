Специалист Абунин заявил, что интенсивность северного сияния зависит от солнечной активности
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«Это совершенно не аномалия. Сейчас мы идём такими вот хорошими темпами к максимуму цикла солнечной активности, которая ожидается примерно в начале 2024 года, и, соответственно, с каждым годом мы видим всё больше всевозможных природных эффектов», — сказал он в беседе с радио «Комсомольская правда».
По его словам, одним из таких эффектов является полярное сияние.
Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд в беседе с Общественной службой новостей прокомментировал возникновение северного сияния в ряде регионов России.