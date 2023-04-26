Специалист Абунин заявил, что интенсивность северного сияния зависит от солнечной активности

Короткая ссылка
Руководитель Центра прогнозов космической погоды ИЗМИРАН Артём Абунин заявил, что интенсивность северного сияния, магнитных бурь и ряда других явлений зависит от солнечной активности, которая носит цикличный характер.
Специалист Абунин заявил, что интенсивность северного сияния зависит от солнечной активности
  • Gettyimages.ru

«Это совершенно не аномалия. Сейчас мы идём такими вот хорошими темпами к максимуму цикла солнечной активности, которая ожидается примерно в начале 2024 года, и, соответственно, с каждым годом мы видим всё больше всевозможных природных эффектов», — сказал он в беседе с радио «Комсомольская правда».

По его словам, одним из таких эффектов является полярное сияние.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд в беседе с Общественной службой новостей прокомментировал возникновение северного сияния в ряде регионов России.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить