Путин заявил, что в развитии медицины в России есть определённые результаты
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Об этом глава государства сказал в обращении к участникам II конгресса «Национальное здравоохранение».
«Конечно, нерешённых вопросов хватает, но в рамках национального проекта «Здравоохранение» есть результат», — сказал российский лидер.
Путин отметил, что в России построена медицинская инфраструктура, а также подготовлены специалисты для оказания помощи больным с сердечно-сосудистыми заболеваниями.
Он добавил, что, благодаря системе амбулаторной онкологической помощи, большинству больных проводят необходимое лечение на местах.
Ранее Владимир Путин заявил, что средняя продолжительность жизни в России по итогам 2023 года составит около 74 лет.