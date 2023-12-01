Путин заявил, что в развитии медицины в России есть определённые результаты

Российский президент Владимир Путин заявил, что в развитии медицины в России есть результаты, однако существует и ряд нерешённых вопросов.

Об этом глава государства сказал в обращении к участникам II конгресса «Национальное здравоохранение».

«Конечно, нерешённых вопросов хватает, но в рамках национального проекта «Здравоохранение» есть результат», — сказал российский лидер.

Путин отметил, что в России построена медицинская инфраструктура, а также подготовлены специалисты для оказания помощи больным с сердечно-сосудистыми заболеваниями.

Он добавил, что, благодаря системе амбулаторной онкологической помощи, большинству больных проводят необходимое лечение на местах.

Ранее Владимир Путин заявил, что средняя продолжительность жизни в России по итогам 2023 года составит около 74 лет.