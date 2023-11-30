Правительство утвердило правила маркировки икры осетровых и лососёвых видов рыб

С 1 апреля 2024 года начнётся поэтапный ввод обязательной маркировки икры осетровых и лососёвых видов рыб, постановление подписал премьер-министр России Михаил Мишустин.

Как сообщил ТАСС, на первом этапе производителям икры необходимо пройти регистрацию в информационной системе мониторинга за оборотом товаров.

На втором этапе, который начнётся 1 мая, производители должны поставлять продукцию с уже нанесённым на товар кодом, а также отправлять данные в систему мониторинга.

По представленным данным продукцию будут отслеживать при помощи средств маркировки системы «Честный знак».

Ранее в Росрыболовстве спрогнозировали снижение цен на красную икру и горбушу.