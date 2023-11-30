Правительство утвердило правила маркировки икры осетровых и лососёвых видов рыб
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Как сообщил ТАСС, на первом этапе производителям икры необходимо пройти регистрацию в информационной системе мониторинга за оборотом товаров.
На втором этапе, который начнётся 1 мая, производители должны поставлять продукцию с уже нанесённым на товар кодом, а также отправлять данные в систему мониторинга.
По представленным данным продукцию будут отслеживать при помощи средств маркировки системы «Честный знак».
Ранее в Росрыболовстве спрогнозировали снижение цен на красную икру и горбушу.