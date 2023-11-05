В Росрыболовстве спрогнозировали снижение цен на красную икру и горбушу

Объёмы добычи рыбы и удачная лососевая путина в России создают предпосылки для снижения цен на горбушу и красную икру, заявил глава Росрыболовства Илья Шестаков.

«Все предпосылки для того, чтобы как минимум горбуша снизилась в цене, они есть... Потому что у рыбаков цена уже снизилась где-то в полтора раза», — сказал он РИА Новости.

По словам Шестакова, рыбы много и теперь вся надежда на то, что ретейлеры отреагируют и также снизят стоимость продукции.

«У нас очень хороший вылов, объём производства тоже вырос. Поэтому цена на горбушевую икру точно должна снизиться», — добавил собеседник агентства.

При этом ранее работники рыбной промышленности попросили освободить судовое топливо от повышающего коэффициента вывозных пошлин, который приводит к удорожанию промысла на 40%.

Обращение Всероссийской ассоциации рыбопромышленников (ВАРПЭ) уже направлено в Минсельхоз.