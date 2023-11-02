Рыбаки в России предупредили о риске удорожания промысла из-за пошлин на топливо
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Об этом сообщает РБК.
Глава ассоциации Герман Зверев отправил письмо министру сельского хозяйства Дмитрию Патрушеву 20 октября. В нём он просит правительство инициировать изменения в законодательстве.
В частности, рыбопромышленники просят изменить постановление правительства №1637. Этот документ скорректировал подход к определению ставки вывозных таможенных пошлин на отдельные виды нефтепродуктов.
Издание пишет, что следствием стало то, что на вывоз судового топлива из России должен применяться повышающий коэффициент (50 тыс. рублей за 1 т).
В письме Зверев заявляет, что введение пошлины повлечёт удорожание промысла и увеличение себестоимости производства почти всей рыбной продукции.
Первый замглавы Минэнерго Павел Сорокин ранее сообщил, что Россия может полностью отменить запрет на экспорт топлива после насыщения внутреннего рынка.