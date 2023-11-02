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Рыбаки в России предупредили о риске удорожания промысла из-за пошлин на топливо

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Работники рыбной промышленности просят освободить судовое топливо от повышающего коэффициента вывозных пошлин, который приводит к удорожанию промысла на 40%. Обращение Всероссийской ассоциации рыбопромышленников (ВАРПЭ) уже направлено в Минсельхоз.
Рыбаки в России предупредили о риске удорожания промысла из-за пошлин на топливо
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает РБК.

Глава ассоциации Герман Зверев отправил письмо министру сельского хозяйства Дмитрию Патрушеву 20 октября. В нём он просит правительство инициировать изменения в законодательстве.

В частности, рыбопромышленники просят изменить постановление правительства №1637. Этот документ скорректировал подход к определению ставки вывозных таможенных пошлин на отдельные виды нефтепродуктов.

Издание пишет, что следствием стало то, что на вывоз судового топлива из России должен применяться повышающий коэффициент (50 тыс. рублей за 1 т).

В письме Зверев заявляет, что введение пошлины повлечёт удорожание промысла и увеличение себестоимости производства почти всей рыбной продукции.

Первый замглавы Минэнерго Павел Сорокин ранее сообщил, что Россия может полностью отменить запрет на экспорт топлива после насыщения внутреннего рынка.

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