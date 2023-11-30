Инвестор объяснил распространение программы ипотеки на Арктическую зону

Фёдор Сидоров, частный инвестор, основатель Школы практического инвестирования, прокомментировал в беседе с RT информацию о том, что российское правительство распространило программу «Дальневосточная ипотека» на Арктическую зону.

«В Арктическую зону России входят полностью или частично Мурманская область, Республика Карелия, Архангельская область, Республика Коми, Ненецкий автономный округ, Ямало-Ненецкий АО, Красноярский край, Республика Саха-Якутия и Чукотский АО. Условия жизни в этих регионах за счёт климатических условий не самые простые, при этом здесь находятся многие добывающие предприятия», — отметил он.

Но отток населения из регионов Крайнего Севера — самый высокий по стране, добавил эксперт.

«Именно для того, чтобы улучшить условия жизни людей на этих территориях, чтобы закрепить здесь рабочий потенциал, и предлагается распространить льготную ипотеку под 2%. При текущем уровне среднерыночных ставок (выше 14% в среднем по стране) и при льготных ставках по госпрограммам (6% и 8%) новые условия ипотеки будут для людей привлекательны. Ведь «Арктическая ипотека» будет выдаваться под 2%. Это реальный механизм, чтобы решить проблему оттока населения с данных территорий, улучшить ситуаций с демографией и рабочими кадрами в регионах севера России», — заключил собеседник RT.

Ранее российское правительство распространило программу «Дальневосточная ипотека» на Арктическую зону.

В частности, проживающим в регионах Арктической зоны станут доступны кредиты по ставке до 2% на строительство или покупку жилья.