Врач Денисюк назвала близорукость самой распространённой патологией зрения

Врач-офтальмолог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Виктория Денисюк рассказала, что миопия, или близорукость, занимает первое место среди патологий зрения.

У 15—30% пациентов важную роль в развитии миопии играет наследственный фактор, поделилась специалист в беседе с РИАМО.

По её словам, первый пик развития патологии приходится на 7—9 лет, второй — на 12—14 лет.

В то же время пресбиопия (дальнозоркость) обычно встречается у людей зрелого возраста. По данным ВОЗ, к 2030 году с этой патологией столкнутся более 2 млрд жителей Земли.

Также в ряду возрастных заболеваний органов зрения Денисюк назвала макулярную дегенерацию (макулодистрофия), катаракту и глаукому.

Ранее офтальмохирург, профессор, основатель Офтальмологической клиники лазерной коррекции доктора Шиловой Татьяна Шилова заявила, что у многих диабетиков развиваются заболевания глаз.