Врач Денисюк назвала близорукость самой распространённой патологией зрения
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У 15—30% пациентов важную роль в развитии миопии играет наследственный фактор, поделилась специалист в беседе с РИАМО.
По её словам, первый пик развития патологии приходится на 7—9 лет, второй — на 12—14 лет.
В то же время пресбиопия (дальнозоркость) обычно встречается у людей зрелого возраста. По данным ВОЗ, к 2030 году с этой патологией столкнутся более 2 млрд жителей Земли.
Также в ряду возрастных заболеваний органов зрения Денисюк назвала макулярную дегенерацию (макулодистрофия), катаракту и глаукому.
Ранее офтальмохирург, профессор, основатель Офтальмологической клиники лазерной коррекции доктора Шиловой Татьяна Шилова заявила, что у многих диабетиков развиваются заболевания глаз.