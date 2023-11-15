Офтальмолог Шилова: у большинства диабетиков развиваются заболевания глаз

Офтальмохирург, профессор, основатель Офтальмологической клиники лазерной коррекции доктора Шиловой Татьяна Шилова заявила, что у многих людей с диабетом развиваются заболевания глаз.

Сахарный диабет отражается на зрении в 80% случаев, рассказала специалист в беседе с «Газетой.Ru».

«При заболевании возникают гормональные нарушения в щитовидной и поджелудочной железе, в результате глюкоза плохо усваивается и накапливается в крови. Это отрицательно влияет на работу многих органов и систем, способствует развитию сопутствующих заболеваний. Ухудшение зрения при диабете — самый частый симптом», — сказала Шилова.

Как отметила врач, кроме поражения сетчатой оболочки глаз, негативными последствиями сахарного диабета также являются глаукома и катаракта.

Ранее врач-эксперт лаборатории «Гемотест» Ольга Уланкина рассказала о типах сахарного диабета, его ранних признаках и профилактике заболевания.