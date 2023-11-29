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Врач Эдигер призвал не заниматься самолечением антибиотиками

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Специалист по токсикологии и фармакологии, врач-патологоанатом Александр Эдигер заявил, что не стоит заниматься самолечением антибиотиками.
Врач Эдигер призвал не заниматься самолечением антибиотиками
  • Gettyimages.ru

В беседе с Общественной службой новостей эксперт отметил, что самоназначение таких препаратов приводит к тому, что человек принимает их недостаточно и неправильно.

«Первое: вы всегда должны строго следовать рекомендациям доктора, который вам их прописал. То есть время и длительность приёма антибиотиков, чем их запивать, что есть во время курса лечения, а также какой образ жизни вести», — сказал Эдигер.

По его словам, лечащий врач также должен предусмотреть профилактику осложнений, в том числе дисбактериоза.

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