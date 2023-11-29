Терапевт Кондрахин предостерёг от отказа носить шапку в мороз

Врач-терапевт, кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин рассказал об опасностях для здоровья при зимних прогулках без шапки.

Если ходить зимой без головного убора, то первое, что подхватишь, — это насморк, поделился врач в беседе с «Вечерней Москвой».

«Лишнее тепло всегда выходит из организма через мягкое и твёрдое нёбо, поэтому ближе к мозгу происходит переохлаждение», — сказал эксперт.

Также он обратил внимание на риск воспаления среднего уха, которое может перерасти в менингит.

«Если человек застудил на морозе среднее ухо, впоследствии у него может развиться менингит, потому что внутреннее ухо находится близко к мозгу и мозговым оболочкам. Это, по правде говоря, самое неприятное, что может спровоцировать прогулка без шапки», — пояснил терапевт.

Кроме того, переохлаждение может спровоцировать скарлатину, ангину, бронхит с пневмонией, воспаление лицевых нервов, предупредил Кондрахин.

Ранее врач-терапевт Людмила Лапа рекомендовала не выходить гулять в мороз в осенней обуви.