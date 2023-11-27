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Терапевт Лапа посоветовала не гулять в мороз в осенней обуви

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Врач-терапевт Людмила Лапа рекомендовала не выходить гулять в мороз в осенней обуви.
Терапевт Лапа посоветовала не гулять в мороз в осенней обуви
  • Gettyimages.ru

«Когда ноги начинают мёрзнуть, то сосуды сужаются, что приводит к нарушению микроциркуляции крови. Если это происходит, вирусные и бактериальные инфекции, которые организм раньше подавлял, начинают поднимать голову, что приводит нас к болезни», — заявила эксперт в беседе с Радио Sputnik.

Если произошло переохлаждение, то, по мнению терапевта, есть пара часов, чтобы предотвратить простуду: главное — успеть согреться.

«Для этого проще всего выпить крепкого горячего чая, надеть тёплые носки, вязаную шапку и в таком виде запрыгнуть в постель. Тогда вы наутро проснётесь здоровым», — считает врач.

Ранее врач-терапевт, специалист онлайн-сервиса по управлению здоровьем Budu Андрей Рябков прокомментировал эффективность народной медицины при лечении простуды и ОРВИ.

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