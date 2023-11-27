Врач Рябков высказался об использовании народной медицины при простуде
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«На сегодня отсутствуют серьёзные доказательства эффективности народных методов», — заявил эксперт в беседе с Life.ru.
Как подчеркнул терапевт, применять их стоит только в комплексной профилактике и лечении как общеукрепляющий и тонизирующий компоненты.
«Но при этом стоит помнить, что народные средства (те же варенья, мёд, обтирания и так далее) не являются такими же действенными, как лекарства», — заключил Рябков.
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