Врач Рябков высказался об использовании народной медицины при простуде

Врач-терапевт, специалист онлайн-сервиса по управлению здоровьем Budu Андрей Рябков прокомментировал эффективность народной медицины при лечении простуды и ОРВИ.

«На сегодня отсутствуют серьёзные доказательства эффективности народных методов», — заявил эксперт в беседе с Life.ru.

Как подчеркнул терапевт, применять их стоит только в комплексной профилактике и лечении как общеукрепляющий и тонизирующий компоненты.

«Но при этом стоит помнить, что народные средства (те же варенья, мёд, обтирания и так далее) не являются такими же действенными, как лекарства», — заключил Рябков.

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