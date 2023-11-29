В больнице Оренбурга откроют госпитальную школу
- РИА Новости
Об этом сообщает RIA56.
Образовательный процесс в больнице будут вести учителя санаторной школы-интерната Оренбурга.
«Проект «УчимЗнаем» нацелен на создание полноценной образовательной среды в детских больницах для детей, находящихся на длительном лечении и в силу этого изолированных от обучения в обычных школах», — заявили в региональном Минобразования.
Также стало известно, что в якутском селе Ытык-Кюёль открылась новая поликлиника, передаёт ОТР. На площади в 4 тыс. кв. м работают кабинеты с современным оборудованием.
«Оснастились кабинеты лор-врача, дерматолога, стоматолога. Наши пациенты уже не будут ездить в город Якутск, переправляться через реку Лену, будем проводить многие диагностические исследования у себя в районе», — рассказала Сардана Кононова, главный врач Таттинской центральной районной больницы.
Ранее сообщалось, что в больницы Подмосковья поступило более 320 диагностических аппаратов.