В больнице Оренбурга откроют госпитальную школу

В новой детской областной клинической больнице Оренбурга откроется госпитальная школа «УчимЗнаем». Она станет 62-й инновационной площадкой проекта госпитальных школ.

Об этом сообщает RIA56.

Образовательный процесс в больнице будут вести учителя санаторной школы-интерната Оренбурга.

«Проект «УчимЗнаем» нацелен на создание полноценной образовательной среды в детских больницах для детей, находящихся на длительном лечении и в силу этого изолированных от обучения в обычных школах», — заявили в региональном Минобразования.

Также стало известно, что в якутском селе Ытык-Кюёль открылась новая поликлиника, передаёт ОТР. На площади в 4 тыс. кв. м работают кабинеты с современным оборудованием.

«Оснастились кабинеты лор-врача, дерматолога, стоматолога. Наши пациенты уже не будут ездить в город Якутск, переправляться через реку Лену, будем проводить многие диагностические исследования у себя в районе», — рассказала Сардана Кононова, главный врач Таттинской центральной районной больницы.

Ранее сообщалось, что в больницы Подмосковья поступило более 320 диагностических аппаратов.