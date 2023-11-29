Врач Зубова назвала потерю веса и аппетита симптомами проблем с печенью

Врач-эксперт лаборатории «Гемотест» Нина Зубова рассказала о симптомах заболевания печени. По её мнению, потеря веса и аппетита указывает на проблемы с этим органом.

«Если человек замечает подобные симптомы у себя, следует как можно скорее обратиться за консультацией к врачу-терапевту, ведь чем позже начать лечение, тем оно будет дольше и сложнее», — предупредила врач в беседе с газетой «Известия».

Кроме того, специалист обратила внимание и на внешние проявления при патологии печени, такие как желтизна кожи, неприятный горький привкус во рту, зудящие высыпания, а также ксантомы и ксантелазмы — маленькие подкожные жировики около глаз, на руках и других частях тела.

«Также у человека могут покраснеть ладони и стопы, на ногах — появиться сосудистые звёздочки», — заключила Зубова.

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