Сомнолог Царёва рассказала, как бороться с сонливостью по утрам

Врач-сомнолог Елена Царёва рассказала о способах борьбы с сонливостью по утрам.

«В плане жёлтого света, его лучше вечером. А утром, если цель взбодриться, лучше холодного, не меньше трёх тысяч люксов. Потому что холодный — белый, голубой, подавляет мелатонин и позволяет быть более бодрым», — заявила она в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

По её словам, также можно умыться холодной водой.

Как отметила Царёва, пища со специями повышает температуру и пульс, также способен взбодрить шоколад.

«Обязательный завтрак, это я рекомендую своим пациентам. Это нужно для того, чтобы организм пищеварительные ферменты вырабатывал», — добавила она.

Ранее врач-диетолог Наталья Павлюк в беседе с «Радио 1» заявила, что средиземноморская диета благотворно влияет на организм во время стресса.