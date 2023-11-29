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Сомнолог Царёва рассказала, как бороться с сонливостью по утрам

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Врач-сомнолог Елена Царёва рассказала о способах борьбы с сонливостью по утрам.
Сомнолог Царёва рассказала, как бороться с сонливостью по утрам
  • Gettyimages.ru

«В плане жёлтого света, его лучше вечером. А утром, если цель взбодриться, лучше холодного, не меньше трёх тысяч люксов. Потому что холодный — белый, голубой, подавляет мелатонин и позволяет быть более бодрым», — заявила она в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

По её словам, также можно умыться холодной водой.

Как отметила Царёва, пища со специями повышает температуру и пульс, также способен взбодрить шоколад.

«Обязательный завтрак, это я рекомендую своим пациентам. Это нужно для того, чтобы организм пищеварительные ферменты вырабатывал», — добавила она.

Ранее врач-диетолог Наталья Павлюк в беседе с «Радио 1» заявила, что средиземноморская диета благотворно влияет на организм во время стресса.

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