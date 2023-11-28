Психолог Колмановский: из-за одиночества может развиться депрессия

Психолог, директор Центра психолого-социального консультирования «Наша жизнь» Александр Колмановский заявил, что человек может испытывать депрессию из-за стресса на фоне одиночества.

В беседе с НСН он посоветовал не отказываться от общения, напротив, постараться окружить себя людьми, поставить себя в положение человека, к которому всегда будут обращаться за помощью.

«В депрессию человек чаще уходит именно тогда, когда он сидит на месте и ждёт, кто же обратит на меня внимание, кто заинтересуется моим богатым внутренним миром», — объяснил Колмановский.

По его словам, на фоне стресса возникают психосоматические проявления, так как этот механизм лежит в основе психики и физиологии человека.

Ранее руководитель службы психологической помощи онлайн-сервиса по управлению здоровьем Budu Татьяна Исраелян рассказала, как социальная изоляция и одиночество влияют на здоровье.