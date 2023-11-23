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Психолог Исраелян рассказала о влиянии одиночества на здоровье

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Руководитель службы психологической помощи онлайн-сервиса по управлению здоровьем Budu Татьяна Исраелян рассказала, как социальная изоляция и одиночество влияют на состояние здоровья человека.
Психолог Исраелян рассказала о влиянии одиночества на здоровье
  • Gettyimages.ru

От одиночества не застрахован никто, чувство изолированности от общества может затрагивать людей всех возрастов, отметила психолог в беседе с газетой «Известия».

«Отсутствие социальной поддержки и близости с другими людьми может привести к чувству беспомощности, низкой самооценке и отчаянию. Подобные негативные состояния могут вызвать неблагоприятные физиологические реакции в организме, например повышенную выработку гормонов стресса, нарушение сна и ослабление иммунитета», — сказала Исраелян.

Также она обратила внимание, что одиночество — это не неизбежность, а лишь временное состояние.

«Важно быть инициативным. Организуйте встречи с членами семьи, друзьями и близкими. Проводите вместе с ними время, больше общайтесь. Старайтесь по возможности расширить свой круг общения», — заявила психолог.

В заключение она напомнила о профессиональной помощи.

«Обратитесь к психологу, если вы испытываете сильное чувство одиночества и не можете справиться с ним самостоятельно», — заключила специалист.

Ранее врач-психотерапевт АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга), кандидат медицинских наук Ирина Крашкина заявила, что отсутствие личного общения может привести к ряду негативных последствий, среди которых чувство изоляции, одиночества и депрессии.

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